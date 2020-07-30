В Санкт-Петербурге женщина расчленила своего умершего сожителя-украинца.

Как сообщается, 29 июля вечером в правоохранительные органы обратился один из адвокатов Санкт-Петербургской коллегии адвокатов. Как он рассказал, к нему обратилась одна из местных жительниц. Она сообщила, что четыре дня назад у неё скончался её сожитель, и она расчленила тело и ищет способ избавиться от останков.

Отмечается, что погибший мужчина является 31-летним украинцем-нелегалом, предположительно, рэпером Энди Картрайтом. Вероятная причина его смерти – передозировка наркотиками.

По указанному адресу действительно были обнаружены останки тела, упакованные в пять пакетов. Были изъяты орудия преступления – молоток, ножовка, разделочная доска. Hешается вопрос о возбуждении уголовного дела.