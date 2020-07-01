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Эксперты китайского издания Sohu заявили, что российские противолодочные корабли проекта “Альбатрос” могут стать серьёзной угрозой для подлодок США.

По словам специалистов, российский флот всё больше использует корабли небольшого размера, имеющие хорошее вооружение, а также высокую скорость и маневренность. Корабли проекта “Альбатрос” были заложены ещё во времена СССР. Отмечается, что подобные военные корабли способны выполнять самые разнообразные задачи, в том числе сопровождение и патрулирование.

В настоящее время у России около двух десятков таких кораблей, способных оказать сопротивление американским субмаринам. Также они несут угрозу для менее поворотливых и уязвимых крейсеров.

Впрочем, “Альбатросы”, построенные ещё в XX веке, в настоящее время требуют модернизации, которая, как отмечается, будет проведена в скором времени.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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