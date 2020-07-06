Несколько ведер жидкости красного цвета вылили на невесту активистки феминистского движения. Инцидент произошел в Кировском районе Казани во дворе ЗАГСа.

Когда молодожены вышли из зала бракосочетаний после торжественной церемонии фотографироваться, несколько гостей свадьбы совершили акт обливания невесты яркой красной жидкостью, по виду явно напоминающей кровь. После этого новоиспеченный супруг девушки взял ее за ноги и потащил в сторону машины.

Как выяснилось позже, акция была устроена участницами безынициативной группы «ФемКызлар». Столь неординарным способом местные феминистки постарались напомнить всем присутствующим об актуальной сегодня проблеме домашнего насилия.