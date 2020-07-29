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В Казани с 1 августа начнётся фестиваль Bodypositive Russia 2020. Продлится мероприятие до 8 августа.

Как отмечается, фестиваль является международным праздником, но в России он ранее не проводился. Участники мероприятия призывают любить себя и своё тело такими, каким оно есть, и не испытывать комплексов, если оно не соответствует чужим ожиданиям.

Гостями мероприятия станут артисты Элвин Грей и Гузель Уразова, модели plus-size, участницы организации “Деловые женщины Татарстана”. Начало фестиваля – в 13 часов, возле ресторана “Круиз” на берегу Казанки.

Организаторы выражают надежду, что фестиваль сможет донести любовь к себе к посетителям, а также поспособствует проведению аналогичных мероприятий в будущем.

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