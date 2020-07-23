Согласно информации с портала стопкоронавирус.рф, на территории Хабаровского края было зафиксировано рекордное количество зараженных коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что за минувшие 24 часа коронавирусом заразились 127 человек. Из больниц при этом в связи с выздоровлением выписались 231 пациент. К счастью, никто не скончался. Всего с момента начала эпидемии в регионе зарегистрировали 6584 зараженных, из которых 3608 уже выздоровели, а 52 – умерли.

В Российской Федерации за все время пандемии выявлено 793 720 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели и выписались из медучреждений 579 295 пациентов, а скончались – 12 873. Во многих регионах все еще действуют ограничительные меры.