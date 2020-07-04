Во Франции был найден запаянный саркофаг, не пропускающий воздух. Возраст находки, по словам учёных, составляет около полутора тысяч лет, а сам саркофаг создан из свинца.

Согласно опубликованной информации, двойной саркофаг был обнаружен рядом с современным городом Отён, где ранее стоял римский город Августунум с церковью Сен-Пьер. Здесь проводились служения первых христианских последователей.

Поблизости от церкви был обнаружен некрополь, используемый в третьем-пятом веках нашей эры. Также здесь находятся и относительно новые могилы XVIII века. Всего в этом месте около полутора тысяч могил, и именно в одной из них и был найден саркофаг.

Снаружи саркофаг выполнен из дерева, а внутри него находился гроб из свинца. Как предполагают учёные, которые собираются вскрыть гроб, там лежат ритуальные предметы и одежда. Из-за того, что гроб воздухонепроницаем, предметы могут быть до сих пор в хорошем состоянии.