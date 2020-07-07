В городе Елец Липецкой области 32-летняя местная жительница обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему полуторамесячному сыну.

Согласно информации следствия, женщина кормила своего сына грудью, и положила его рядом с собой. В процессе она заснула, и случайно придавила своего сына, перекрыв доступ к органам дыхания. В итоге младенец задохнулся. Инцидент произошёл ночью 19 апреля.

Мать ребёнка проснулась только утром, и, заметив сына без признаков жизни, тут же обратилась к врачам за помощью. Однако к тому времени было уже слишком поздно.

Как считает следствие, женщина проявила легкомысленность. Свою вину она признала и раскаялась. Теперь ей грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.