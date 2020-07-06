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В Череповце был осуждён местный житель, изнасиловавший женщину в ночном клубе. О решении суда сообщила пресс-служба следственного комитета по Вологодской области.

Инцидент произошёл весной 2020 года в одном из развлекательных заведений города, чьё название не раскрывается. 32-летняя посетительница заведения находилась в состоянии алкогольного опьянения, и этим воспользовался 25-летний злоумышленник. Он против воли потерпевшей изнасиловал её в помещении туалета клуба.

Вскоре мужчина был задержан. Следствие продолжалось несколько месяцев. Были собраны доказательства вины мужчины. При этом, как отмечается, он свою вину признал.

В итоге, решением суда мужчину приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима.

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