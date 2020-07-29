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В брянском посёлке Белые берега водолазы спасательной станции во время проведения очередного осмотра дна пляжа нашли несколько вещей.

Судя по всему, их потеряли отдыхающие во время очередного посещения пляжа. Информация о находках была опубликована в социальной сети “Вконтакте” в местном сообществе. Также была выложена фотография потерянных вещей. В основном это мобильные телефоны, часы, несколько масок для плавания, цепочки с крестиками. Также есть банковская карта, солнцезащитные очки, и другие предметы.

Отмечается, что владельцы вещей могут забрать их у спасателей, однако необходим документ, подтверждающий их личность.

В комментариях пользователи Сети выразили удивление тому, как много людей теряют в воде свои мобильные телефоны, и в шутку предположили, что они купаются в одежде или кидают устройства в озеро на счастье.

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