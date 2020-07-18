читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Людмила Крылова, замглавы Минздрава Белгородской области, сообщила о том, что в регионе десять чиновников заболели коронавирусом.

Согласно ее словам, в Губкинском городском округе заразились шесть работников администрации. В контактную группу инфицированных попали 28 человек, но ни у одного из них не был диагностирован COVID-19. В Валуйках инфекцию подхватили четыре чиновника, контактировавших с более чем десятью горожанами. Медики пока не получили результаты их анализов.

В СМИ напоминают, что всего в регионе зафиксировано 5,3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 4,2 тысячи пациентов выздоровели и выписались из медучреждений, а 48 – умерли.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Сызрани женщина скончалась сразу после родов

Одна из сызранских семей столкнулась со страшной трагедией. Женщина, которой врачи строго-настрого… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Северодвинске спущена на воду подводная лодка «Князь Олег»

Подводный крейсер «Князь Олег», который несет на борту баллистические межконтинентальные ракеты, прошел… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Бывший заключенный зарезал прохожего на улице в Вязьме

Житель Вязьмы в возрасте 57 лет, который ранее уже был судим, напал… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 июля – небольшой дождь, до 25 °C | город Мытищи: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 июля – пасмурно, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 24 °C | Королев: погода, 18 июля – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Армавир: погода, 18 июля – небольшая облачность, до 28 °C |