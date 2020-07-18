Людмила Крылова, замглавы Минздрава Белгородской области, сообщила о том, что в регионе десять чиновников заболели коронавирусом.

Согласно ее словам, в Губкинском городском округе заразились шесть работников администрации. В контактную группу инфицированных попали 28 человек, но ни у одного из них не был диагностирован COVID-19. В Валуйках инфекцию подхватили четыре чиновника, контактировавших с более чем десятью горожанами. Медики пока не получили результаты их анализов.

В СМИ напоминают, что всего в регионе зафиксировано 5,3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 4,2 тысячи пациентов выздоровели и выписались из медучреждений, а 48 – умерли.