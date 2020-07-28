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В Астрахани было передано в суд дело в отношении мужчины, изнасиловавшего 20-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления.

Инцидент произошёл 20 июня в Советском районе города. Согласно имеющейся информации, 35-летний мужчина следил за своей жертвой. Когда девушка проходила на улице Заволожская мимо заброшенного здания, злоумышленник набросился на неё и совершил насильственные действия сексуального характера.

Как отмечает следственное управление, в отношении насильника к настоящему моменту была собрана достаточная доказательная база. Материалы дела в его отношении с утвердительным обвинительным заключением были переданы в суд для рассмотрения по существу.

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