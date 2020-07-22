Группа американских ученых, объединившая специалистов из лаборатории по изучению морей «Моут», Технологического института Джорджии и Общества геологов США планирует отправиться под воду для изучения «голубой дыры». 130-метровое образование, которое было названо «Зеленым бананом», находится в непосредственной близости к штату Флорида прямо на континентальном шельфе.

Ученые заявляют, что в подобных дырах обитает огромное количество морских животных и растений. «В образовании созданы целые биологические сообщества, включающие губки и кораллы, акул, черепах и прочих представителей подводной фауны и флоры», – говорят исследователи.

Целью экспедиции, которая должна стартовать в августе, является изучение условий жизни в подводных дырах, а также сбор информации обо всех видах растений и животных. Кроме того, ученые хотят выяснить, связано ли образование с подводными водами штата Флорида