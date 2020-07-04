Apple анонсировала новый моноблок на платформе 10-ядерного интеловского процессора. Инсайдеры сообщают, что повышение производительности и без того самого быстрого ПК в мире будет обеспечивать Core i9-10910.

Проблема кроется в том, что в ассортименте компании Интел такого процессора нет. Однако по инсайдерской информации производитель разработал совершенно новую платформу специально для Apple, что в последние годы не является каким-то сюрпризом.

По своим характеристикам анонсированный процессор напоминает две нашумевшие новинки от Intel – Core i9-10900K, которому отведена почетная роль флагмана, а также Core i9-10900T с частотой 4,7 Ггц. Оба продукта поддерживают передовую технологию Hyper-Threading. Но по данным производителя ни один из этих процессоров не будет использован в iMac.

Инсайдеры также выяснили, что в новом моноблоке будет использоваться графический чип Radeon Pro 5300. Кроме того, ожидается, что устройство будет наделено 32 Г оперативной памяти.