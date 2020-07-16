Французские учёные выявили главную отличительную черту людей, для которых имеется высокий риск тяжёлых осложнений от коронавирусной инфекции.

В исследованиях были задействованы 50 пациентов, заразившихся коронавирусом, который проявлялся различными симптомами. У некоторых был лишь небольшой кашель, у других – тяжёлая дыхательная недостаточность, из-за чего они были подключены к аппарату ИВЛ.

Изучив кровь пациентов, их ткани, иммунные клетки, и ряд других биоматериалов, специалисты выявили общий признак, характерный для тяжёлых осложнений. Так, им является дефицит ответа интерферона и усиленной воспаление.

Интерфероны типа I, которые, как отмечается, используется иммунной системой для противостояния вирусу. Также их выработка тормозит прогрессирование коронавируса. Однако у людей с коронавирусом в тяжёлой форме имеется недостаток интерферонов.