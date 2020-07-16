Учёные из Канады в ходе исследования выяснили количество мыслей, возникающих в голове человека ежедневно.

Для этого была разработана технология для изучения мыслей на карте активности головного мозга. Как удалось выяснить, когда человек размышляет и переходит от одной мысли к другой, мозг генерирует специфические паттерны.

Часть из них получилось расшифровать, но, как отмечается, это весьма трудно – примерно также, как выучить новый язык. Поэтому специалисты начали искать границы между мыслями.

В итоге, удалось подсчитать, что в среднем у человека в день в голове мелькает примерно 6 200 различных мыслей. Это как простые, вроде вопроса о том, что сделать на ужин, так и гораздо более комплексные вещи.