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Учёные из Канады в ходе исследования выяснили количество мыслей, возникающих в голове человека ежедневно.

Для этого была разработана технология для изучения мыслей на карте активности головного мозга. Как удалось выяснить, когда человек размышляет и переходит от одной мысли к другой, мозг генерирует специфические паттерны.

Часть из них получилось расшифровать, но, как отмечается, это весьма трудно – примерно также, как выучить новый язык. Поэтому специалисты начали искать границы между мыслями.

В итоге, удалось подсчитать, что в среднем у человека в день в голове мелькает примерно 6 200 различных мыслей. Это как простые, вроде вопроса о том, что сделать на ужин, так и гораздо более комплексные вещи.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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