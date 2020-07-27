Учёные из Петрозаводского государственного университета нашли способ, как можно обнаружить предрасположенность к онкологическим заболеваниям по волосам человека.

Для этого необходимо сделать тест на содержание в волосах микро- и макроэлементов. Так, в эксперименте подобные тесты были сделаны пациентам, страдающих от онкологических заболеваний.

У 25% из них был обнаружен дефицит в волосах таких элементов, как железо, селен и кремний. Примерно у 33% имелся дефицит марганца, меди и йода. У половины исследуемых был дефицит кобальта, кальция, цинка и магния.

Таким образом, было сделано предположение, что тест на анализ состава волос может помочь в выявлении групп риска и использоваться для профилактики на ранних стадиях онкозаболевания.