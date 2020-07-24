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25 лет тому назад в пещере Амуд, находящейся на территории Израиля, были обнаружены останки 15 неандертальцев. Все это время ученые работали над изучением костей и наконец идентифицировали один из древних скелетов. Оказалось, что это была женщина из рода Homo neanderthalensis.

Благодаря идентификации экспертам удалось выяснить, что найденные в пещере останки принадлежать предкам современного человека, жившим в позднем плейстоцене. Сама женщина, которой присвоили индекс Амуд-9, имела рост около 166 сантиметров и весила не более 60 кг. Для вычисления роста вместо традиционно используемых больших костей нижних конечностей ученые применили те фрагменты, которые удалось найти. Расчет осуществлялся с помощью современных моделей математического анализа.

Соавтор исследования А. Паблос пишет о том, что «точная информация о весе и росте неандертальцев поможет существенно улучшить представление об их внешнем виде. Мы находим очень много останков этого ответвления человечества, однако знаем о нем чрезвычайно мало».

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