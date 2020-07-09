Исследования немецких ученых позволили доказать, что мозг современного человека по-прежнему использует рудиментарные мышцы, которые заставляют уши шевелится в сторону шума. Чтобы выяснить это, специалист задействовали видеокамеры высокого разрешения и сенсоры ЭКГ. Именно последние и выявили движение органов слуха.

Уши человека двигаются в сторону звука точно так же, как это происходит у кошек, собак и других животных. Но у людей данный процесс сложно увидеть невооруженным глазом. Именно поэтому ученые снимали видео высокого разрешения, чтобы привести неопровержимые доказательства своей теории.

Автором исследования является немецкий специалист Дэниэль Штраус. Он отмечает, что шевеление ушами – «это только микродвижения, от которых человек не получит никакой практической пользы. Однако смысл в этом исследовании все же имеется. Ведь теперь появилась возможность отслеживать деятельность рудиментарных мышц, чтобы сделать работу слуховых аппаратов еще более эффективной».