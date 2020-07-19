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На канале NBC News, сославшись на ученых, сообщили о том, что после раскола Африканского континента может сформироваться новый океан.

Согласно словам специалистов, спустя несколько миллионов лет в Восточной Африке возникнет тектонический разлом, после чего случится раскол материка. Данная область находится на стыке 3-х тектонических плит, постепенно отдаляющихся друг от друга. Пятнадцать лет назад в Афаре появилась трещина протяженностью полсотни километров.

По мнению исследователей, в будущем эта трещина значительно увеличится в размерах, что станет причиной разлома континента и возникновению нового океана. Кристофер Мур, британский профессор, отметил, что речь идет о единственном месте на планете, где можно будет проследить за процессом превращения континентального рифта в океанический.

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  • Анна
  • 16.07.2020
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