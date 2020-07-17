Немецкий Университет Мюнстера провели ряд исследований земного спутника. Их результаты показывают, что Луна полностью сформировалась на 85 млн лет позже, чем считалось ранее.

Об этом сообщил глава Института космических исследований Л. Зеленый. В частности, в своем онлайн-выступлении она отметил, что: «Споры о возрасте спутника нашей планеты достигли своего апогея и за ними очень интересно наблюдать. Всего пару дней назад в СМИ появилась публикация, в которой были рассчитаны сроки полного застывания верхней коры Луны, ранее бывшей океаном. По мнению исследователей они на миллионы лет больше, чем предполагалось ранее».

«В связи с новыми уточнениями можно говорить о том, что спутник был полностью сформирован 4 млрд 425 миллионов лет тому назад», – подвел итог ученый.

Кроме того, Лев Зеленый напомнил слушателям, что сейчас рассматриваются две теории, объясняющие появление Луны. Первая из них – это столкновение Земли с несуществующей сейчас планетой Тейя, которая по своим размерам сопоставима с Марсом. Вторая – образование спутника из одного протопланетного диска одновременно с Землей.