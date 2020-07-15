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Исследователи из Нидерландов обнаружили у больных тяжелой формой коронавируса антитело, способное нанести вред организму человека. Поэтому лечить COVID-19 путем переливания крови может быть опасно.

Медики отмечают, что данное антитело не подавляет вирус, а наоборот усиливает воспалительный процесс, так как соединяется со спайк-белком во время активации адаптивной иммунной системы. Все это приводит к нарушению целостности эндотелиального барьера легких и становится причиной микрососудистого тромбоза.

Для нейтрализации воспалительного ответа можно использовать один из элементов медицинского препарата фостаматиниба, применяемого при лечении иммунной тромбоцитопении. Оно одобрено многими мировыми организациями. В конце своего исследования ученые заявили, что следует пересмотреть использование крови людей, переболевших коронавирусной инфекцией, так как оно может привести к негативным последствиям для пациентов.

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