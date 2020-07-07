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В акватории Средиземного моря был замечен российский десантный корабль “Саратов”, специализирующийся на перевозке бронетехники.

Согласно имеющейся информации, корабль был замечен фотографом Йоруком Исиком. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Как отметил Исик, “Саратов” относится к 197-й бригаде десантных кораблей Черноморского флота, и, в том числе, перевозит танки и бронетранспортёры. Он снял его во время прохождения корабля по проливу Босфор.

Фотограф заявил, что российский корабль держит курс на сирийский портовый город Тартус, где, как отмечается, находится российский пункт материально-технического обеспечения. Также отмечается, что “Саратов” в этом году совершает уже четвёртый поход в Сирию.

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