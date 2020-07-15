На сайте госуслуг Подмосковья появилась тепловая карта работы МФЦ региона. Благодаря ей местные жители могут проверить степень загруженности центров.

Указывается, что на электронной карте представлена информация о работе свыше 120 офисов МФЦ, расположенных в различных муниципалитетах. Если маркер окрашен красным цветом, то это означает, что у офиса наблюдается высокий уровень нагрузки. Желтым цветом обозначаются центры со средней загруженностью, а зеленым – с незначительной.

По причине поэтапного выхода российских регионов из режима самоизоляции в Московской области офисы МФЦ возвратились к своему стандартному режиму работы. Начиная с 1 июля, гражданам необязательно записываться на прием, чтобы получить необходимые услуги. Однако из-за санитарных норм они все еще не могут работать на полную мощность, поэтому многие из них сильно нагружены.