Международная группа учёных пришла к выводу, что тайфуны способны вызывать землетрясения.

Во время проведения статического анализа тайфуна “Моракот”, накрывшем Тайвань в августе 2009 года, а также последующих за этим землетрясений, учёные выяснили, что после тайфуна в период до 2,5 лет количество мелких землетрясений заметно возросло. При этом увеличение числа землетрясений характерно только для районов с обширной эрозией.

Как отмечается, на Тайване землетрясения обычно возникают из-за “толчковых разломов” под землёй. Часто впоследствии также возникают оползни и массовая эрозия.

Также авторы исследования утверждают, что возможно и обратное явление, когда массивная эрозия оказывает влияние на сейсмичность. По словам исследователей, происходит мгновенное соединение поверхностных процессов и тектоники.