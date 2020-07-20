Тата Бондарчук, которая в конце прошлого года развелась с Сергеем Бондарчуком, опубликовала фото со своим новым возлюбленным – продюсером Филиппом Фроловым.

В публикации она поздравила его с днём рождения, который состоялся на минувших выходных – Филиппу исполнилось 29 лет. Подробностями своего нового романа Тата не поделилась, и как долго они состоят в отношения, на данный момент неизвестно. Впрочем, подписчики выразили надежду, что в скором времени Тата расскажет о деталях своего нового романа.

В комментариях поклонники порадовались за Тату и заявили, что им радостно видеть её вместе с кем-то. Фролова они назвали счастливчиком. Они также сообщили, что из них вышла прекрасная пара, и отметили, что у Таты от счастья светят глаза.