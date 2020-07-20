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Тата Бондарчук, которая в конце прошлого года развелась с Сергеем Бондарчуком, опубликовала фото со своим новым возлюбленным – продюсером Филиппом Фроловым.

В публикации она поздравила его с днём рождения, который состоялся на минувших выходных – Филиппу исполнилось 29 лет. Подробностями своего нового романа Тата не поделилась, и как долго они состоят в отношения, на данный момент неизвестно. Впрочем, подписчики выразили надежду, что в скором времени Тата расскажет о деталях своего нового романа.

В комментариях поклонники порадовались за Тату и заявили, что им радостно видеть её вместе с кем-то. Фролова они назвали счастливчиком. Они также сообщили, что из них вышла прекрасная пара, и отметили, что у Таты от счастья светят глаза.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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