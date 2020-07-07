Стоматологии из Бразилии рассказали о необычных симптомах коронавирусной инфекции, например, поражении ротовой полости.

Согласно словам врачей, они обнаружили у пожилого зараженного трещинки и язвы на языке. У больных могут также возникнуть грибок и кандидоз. Медики уверены, что эти симптомы являются дополнительными проявлениями COVID-19, появляющимися при постепенном ухудшении состояния больного.

Ирина Макеева, российский стоматолог, отметила, что специалистами пока что не были обнаружены стоматологические признаки, характерные именно для коронавируса. Однако у инфицированных нередко наблюдаются состояния, вызванные общим воздействием болезни.