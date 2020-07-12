Сайт столичной мэрии разместил интересную публикацию о необычных зданиях, построенных в разные времена. В список вошли дома на ножках, которые располагаются в непосредственной близости от ВДНХ, дом Наркомфина, реставрация которого завершилась сравнительно недавно, жилой комплекс «Лебедь», что на Ленинградском шоссе.

Упоминания на сайте удостоились также плоские дома, здание в виде паруса на ул. Гризодубовой, Ажурный дом, строение, больше похожее на корабль, расположенное на Б. Тульской.

Автор публикации не забыл отметить и такие достопримечательности столицы, как дом трех эпох, который находится в Вишняковском переулке, и «римский» дом на 2-м Казачьем.

Интернет-ресурс мэрии отмечает, что все вышеперечисленные строения во все времена привлекали внимание туристов и архитекторов со всего света. Кроме того, в Москве и далеко за ее пределами есть много людей, мечтающих жить в подобных домах.