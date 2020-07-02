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Американский спортивный комментатор Джо Роган опубликовал в сети фотографию молодого Александра Карелина. На ней трехкратный олимпийский чемпион берет в захват своего соперника и сопровождает этот процесс достаточно свирепым взглядом. В подписи к снимку комментатор сообщил, что восхищен российским борцом.

«Время от времени я извлекаю из архива эту фотографию и долго смотрю на нее. Она напоминает мне, какой же я все-таки слабак», – написал американец.

Эту публикацию Джо Рогана по достоинству оценили его подписчики, среди которых много известных людей. Например, опытный боец, разбирающийся в тонкостях восточных боевых искусств, Чед Эдвард Менес и звезда рестлинга Кайл Кратчмер.

Напомним, что Александр Карелин в годы своей юности три раза занимал высшую ступень на пьедестале Олимпийских игр, серьезно занимаясь греко-римской борьбой. Сегодня жизнь знаменитого спортсмена связана с политикой – он является депутатом Государственной Думы РФ.

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