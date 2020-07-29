В Твиттер-аккаунте известного инсайдера Komiya появилась информация о ценах на iPhone 12. Если верить этим данным, то стоимость готовящихся к выходу на рынок моделей будет несколько выше, чем ожидалось ранее.

Так, самая «младшая» модель с диагональю экрана 5,4 дюйма обойдется в 699 (64 Гб встроенной памяти), 749 (128 Гб) и 849 (256 Гб) долларов. iPhone 12 с увеличенным до 6,1 дюйма экраном будет стоить 799, 849 и 949 соответственно.

Еще дороже обойдется поклонникам «яблочных» девайсов покупка iPhone 12 Pro. За модификацию со 128 Гб встроенной памяти придется выложить 1049 долларов, с 256 Гб – 1149 и с 512 Гб – 1349 долларов США.

Самым же дорогим аппаратом в линейке станет iPhone 12 Pro Max с диагональю дисплея 6,7 дюйма. Его можно будет приобрести за 1149-1449 долларов в зависимости от объема встроенной памяти. Варианты те же – 128, 256 и 512 гигабайт.