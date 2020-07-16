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В информагентстве Forbes сообщили о том, что Соединенные Штаты собираются взяться за массовое производство советского вооружения и нужных для него боезапасов.

Подобный контракт будет действовать в отрезок времени с 2022-го по 2026-й год. Исполнителю предстоит производить автоматы Калашникова, советские ПУР, гранаты и иные виды боеприпасов. Затем все это оружие будет направляться в Африку и Ближний Восток союзным силам.

США пришли к данному решению из-за того, что поставки соответствующего оружия из РФ в настоящее время осложнены санкциями. Что касается современного американского оружия, то его обслуживание стоит слишком дорого.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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