В информагентстве Forbes сообщили о том, что Соединенные Штаты собираются взяться за массовое производство советского вооружения и нужных для него боезапасов.

Подобный контракт будет действовать в отрезок времени с 2022-го по 2026-й год. Исполнителю предстоит производить автоматы Калашникова, советские ПУР, гранаты и иные виды боеприпасов. Затем все это оружие будет направляться в Африку и Ближний Восток союзным силам.

США пришли к данному решению из-за того, что поставки соответствующего оружия из РФ в настоящее время осложнены санкциями. Что касается современного американского оружия, то его обслуживание стоит слишком дорого.