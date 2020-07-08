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Результаты исследования, проведенного DSM Group для издания «Коммерсантъ» показывают существенный рост уровня продаж в российских аптеках спиртосодержащих настоек. За первую половину года было продано 57,4 миллиона упаковок этих препаратов на общую сумму 1,6 млрд.руб.

Сергей Шуляк, занимающий должность генерального директора DSM Group, сообщил, что лидерство среди спиртовых настоек традиционно удерживают прополис (уровень продаж вырос на 71%) и валериана (40%). Также пользуются высоким спросом боярышник (продажи выросли на 28 процентов в сравнении с прошлым годом) и пустырник (35 процентов).

Компании-производители алкогольной продукции говорят о том, что повышение спроса связано с ограничениями из-за карантина Covid-19. Запрет на продажу спиртного в вечерние и утренние часы, который был введен в Ленинградской, Пермской и других областях, спровоцировал новую волну интереса граждан к настойкам на спирту.

Представитель воронежской сети аптек «Фармия» Р. Кубанев сообщает, что пиковый рост спроса, составивший 140%, пришелся на начало весны. Именно в этот период отмечался достаточно жесткий дефицит антисептических средств. Кубанев говорит также о резком повышении цен на спиртовые настойки. По его словам, боярышник стал дороже на 16 процентов, а валериана и пустырник – на 32 и 44% соответственно.

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