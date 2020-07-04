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Специалисты из Университета штата Северная Каролина разработали мягкого робота, своим внешним видом напоминающего медузу.

Благодаря такой необычной конструкции робот обладает повышенной мощностью и производительностью по сравнению с ранними моделями. Кроме того, он двигается быстрее самих животных.

Как сообщается, предыдущей разработкой учёных был робот-гепард, который мог передвигаться с высокой скоростью, однако из-за его жесткого позвоночника страдала производительность. В итоге было решено разработать робота с применением лишь мягких материалов.

Робот-медуза создан из трёх слоёв пластичного полимера. Верхний слой осуществляет движение в требуемую сторону, выпуская воду подобно настоящей медузе. Скорость робота – 53,3 мм/сек, при том, что медузы движутся со скоростью не более 30 мм/сек.

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