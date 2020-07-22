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Западные СМИ сообщили о том, что Роберт Паттинсон, известный голливудский актер, планирует жениться на британской модели и актрисе Сьюки Уотерхаус.

Журналисты пришли к подобному выводу из-за недавних фотографий, сделанных папарацци. Дело в том, что на них можно увидеть, что Уотерхаус носит на пальце обручальное кольцо. Скорее всего, это означает, что Паттинсон наконец-то сделал предложение своей девушке, с которой он начал встречаться около двух лет назад.

Многие поклонники считали, что данные отношения продлятся не очень долго, так как американский актер привык часто менять девушек. Однако их прогнозы не сбылись. Хоть Роберт редко появляется на светских вечерах вместе со своей возлюбленной, однако их часто видят вместе во время походов по магазинам или прогулок.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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