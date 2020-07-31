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Для сохранения финансирования малокомплектных образовательных учреждений В Серпухове намереваются объединить три пары школ. Данной процедуре должны подвергнуться Пролетарская и Шарапово-Охотская, а также Липицкая и Данковская школа. Кроме того, городская СШ№ 18 будет расширена за счет присоединения Васильевской школы.

Депутаты городского собрания, которые инициировали это объединение, считают, что подобная реорганизация позволит эффективно решить проблему дефицита преподавателей. Ведь в новые учебные заведения придут опытные педагоги-предметники. Однако учреждения, расположенные в Серпухове и сельской местности, будут объединяться только после публичного обсуждения.

Так, жителям города предлагается принять участие в таких обсуждениях через интернет. Местом для проведения электронной дискуссии станет сайт городской администрации.

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