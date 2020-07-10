13-летняя школьница из Бокситогорска потеряла сознание на улице после распития алкогольных напитков. На данный момент известно, что семиклассница устроила у себя дома вечеринку с одноклассниками. После нескольких рюмок водки ей стало плохо. Когда домой вернулась мать девочки, все гости спешно ретировались.

Школьница вышла на улицу проводить друзей, но обратно вернуться не смогла, так как потеряла сознание. Бесчувственную девушку увидели прохожие, которые сразу же вызвали «скорую».

Сейчас семиклассница находится в больнице с алкогольным отравлением. Медики связались с правоохранительными органами, которые занимаются уточнением деталей произошедшего. Вполне возможно, что организм девочки просто не справился с высокой дозой спиртного, но не исключается и вариант с употреблением дешевого алкоголя очень низкого качества.