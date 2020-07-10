читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

13-летняя школьница из Бокситогорска потеряла сознание на улице после распития алкогольных напитков. На данный момент известно, что семиклассница устроила у себя дома вечеринку с одноклассниками. После нескольких рюмок водки ей стало плохо. Когда домой вернулась мать девочки, все гости спешно ретировались.

Школьница вышла на улицу проводить друзей, но обратно вернуться не смогла, так как потеряла сознание. Бесчувственную девушку увидели прохожие, которые сразу же вызвали «скорую».

Сейчас семиклассница находится в больнице с алкогольным отравлением. Медики связались с правоохранительными органами, которые занимаются уточнением деталей произошедшего. Вполне возможно, что организм девочки просто не справился с высокой дозой спиртного, но не исключается и вариант с употреблением дешевого алкоголя очень низкого качества.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В ДТП в Приозерском районе погиб 12-летний ребенок

Представители управления ГИБДД по Ленобласти сообщили о том, что в Приозерском районе… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Севастополе 365-ю зенитную батарею защитили от застройки

В городе Севастополь район вокруг 365-й зенитной батареи был включен в охранную… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Двухлетний ребенок выпал из окна 4-го этажа в Новокузнецке

В городе Новокузнецк 2-летний ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на 4-м… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 июля – небольшой дождь, до 19 °C | город Мытищи: погода, 10 июля – ясно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 июля – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 июля – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 10 июля – переменная облачность, до 27 °C | Подольск: погода, 10 июля – ясно, до 20 °C | Армавир: погода, 10 июля – ясно, до 25 °C |