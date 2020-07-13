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9 июля во всех МРЭО Ленинградской области проходили обыски. В ходе их проведения совершенно случайно был обнаружен самый правдивый российский полицейский.

В кителе капитана ГИБДД, который несет службу во Всеволожске, обнаружили конверты с деньгами. В каждом из них были суммы от 5 до 10 тысяч рублей. Оперативники, проводившие обыск, с иронией задали вопрос о происхождении денег и их предназначении. Они совершенно не ожидали, что капитан скажет чистую правду.

Офицер сообщил, что денежные средства были получены им от начальства коммерческих МРЭО за лояльное отношение. В этот момент, по утверждению очевидцев, сослуживцы капитана чуть не упали в обморок, однако продолжили заниматься своим делом.

Устным признанием капитана дело не закончилось. После беседы ему пришлось написать явку с повинной. Офицера отпустили с миром, однако районный следственный комитет уже открыл дело по фактам, изложенным в признании.

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