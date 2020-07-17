Для испытания космического аппарата «Луна-25», созданного в РФ, будет использовано оборудование из Европы и Соединенных Штатов.

В соответствующих документах, размещенных НПО им. Лавочкина, указывается, что в Швейцарии будут приобретены сферические отражатели, а в США – оснастка и магнитные держатели. Необходимость покупки зарубежных инструментов объясняется тем, что предприятия России не способны предложить аналоги.

На самой лунной станции будет установлен лазерный масс-спектрометр, разработанный вместе со швейцарскими специалистами. Он необходим для анализа грунта естественного спутника Земли. Ученые также разместят на ней камеру «Пилот», разработанную сотрудниками ESA. Ранее стало известно, что аппарат будет отправлен на Луну в октябре следующего года.