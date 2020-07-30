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В издании Avia.pro опубликовали несколько фотоснимков, на которых демонстрируется нанесение российскими военными ударов по боевикам из полевых гаубиц. Они восхитили пользователей Сети.

На размещенных фото можно увидеть несколько военнослужащих армии РФ, которые используют гаубицы Д-30 для уничтожения позиций террористов, расположенных в южной области сирийского региона Идлиб. Отмечается, что боевики нарушили режим перемирия и готовились к нападению на правительственные войска Сирии.

В СМИ не сообщают, сколько именно боевиков пострадали от ударов российской артиллерии, однако отмечают, что потери оказались серьезными, причем террористы потеряли не только пехоту, но и бронетехнику. Сирийские военные добавляют, что им приходится сражаться с боевиками в этой провинции почти каждый день.

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