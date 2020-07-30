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Эксперты исследовательского центра «Вектор» при Роспотребнадзоре провели ряд экспериментов, чтобы узнать, через какое время коронавирус погибает в воде. Оказалось, что для этого ему нужно не так мало времени – от 1 до 3 суток.

В ходе исследований специалисты выяснили, что в течение первых 24 часов в воде комнатной температуры погибает почти 90 процентов частиц вируса. Этот показатель вполне можно назвать неплохим, однако оставшиеся 10 процентов все равно способны спровоцировать заражение.

Чтобы полностью уничтожить 99 процентов частиц SARS-CoV-2, потребуется погружать их в воду на 72 часа. В кипяченой воде вирус гибнет значительно быстрее – буквально через несколько минут.

Напомним, что подобные исследования уже проводились французскими учеными. Тогда было установлено, что все 100 процентов частиц погибают в течение 15 минут, если температура воды достигает 92 градусов.

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