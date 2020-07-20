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После открытие границ с Белоруссией российские туристы начали выезжать на отдых в Турцию через Минск.

Отмечается также, что после появления сведений о возможном возобновлении полетов в Турцию интерес россиян к ее курортам значительно возрос – доля соответствующих запросов в Сети увеличилась в 6 раз. На ресурсе Aviasales при этом отмечают, что спрос на билеты из Минска в турецкие города за июль вырос в два с половиной раза в сравнении с аналогичным отрезком времени 2019 года.

Количество запросов, связанных с турами по РФ, наоборот, упало в два раза. Представители туроператора «Дельфин» отметили, что продажи путевок по стране уже сократились на 10 процентов.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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