После открытие границ с Белоруссией российские туристы начали выезжать на отдых в Турцию через Минск.

Отмечается также, что после появления сведений о возможном возобновлении полетов в Турцию интерес россиян к ее курортам значительно возрос – доля соответствующих запросов в Сети увеличилась в 6 раз. На ресурсе Aviasales при этом отмечают, что спрос на билеты из Минска в турецкие города за июль вырос в два с половиной раза в сравнении с аналогичным отрезком времени 2019 года.

Количество запросов, связанных с турами по РФ, наоборот, упало в два раза. Представители туроператора «Дельфин» отметили, что продажи путевок по стране уже сократились на 10 процентов.