Электромагнитные волны, излучаемые российскими ЭМИ-пушками, могут уничтожать БПЛА и наземные объекты на расстоянии 10 километров. Дальность гарантированного поражения целей была увеличена в ходе испытаний инновационного оружия на полигоне. Данную информацию передал ТАСС надежный источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

В отличие от обычной, ЭМИ-пушка производит выстрел мгновенно. Цели на столь малых расстояниях поражаются мгновенно. При этом излучение очень высокой частоты весьма эффективно уничтожает дроны, буквально выжигая электронные компоненты аппаратуры, расположенной на борту.

Единственная проблема, которая не позволяет прямо сейчас запустить ЭМИ-пушки в массовое производство и создать мощные мобильные комплексы – это необходимость в большом количестве энергетических ресурсов. В процессе эксплуатации оружие потребляет большой объем электроэнергии.