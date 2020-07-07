По сообщению от пресс-службы ТАСС, Американский эсминец USS Porter покидает Черное море. 7 июля он начал двигаться в южном направлении в Средиземное море.

Для проведения маневров корабль зашел в Черное море еще в середине июня. Намеченные маневры были призваны укрепить связь США с ее союзниками в НАТО. С этого момента силы южного военного округа России начали следить за эсминцем. В итоге он принял участие в нескольких совместных учениях и посетил порт Батуми. Вместе с эсминцем в учениях также участвовал другой американский военный корабль, уплывший из Черного моря 25 июня.

Основное вооружение USS Porter составляют около сотни пусковых установок, способных стрелять зенитными, противолодочными ракетами, а также ракетами класса «Томагавк».