Сотрудники саратовского Роспотребнадзора признали 5 городских прудов опасными для купания, так как состав воды в них не соответствует нормативам СанПиН.

Согласно их словам, случайное употребление воды в данных водоемах чревато заражением кишечной инфекцией. В список попали следующие пруды: Монашенский, Карамяновский, нижний Андреевский, Октябрьское ущелье и Семхоз. Последний ранее стал собственностью муниципалитета, поэтому в скором времени область вокруг него будет благоустроена.

Специалисты добавили, что у отмеченных прудов нет оборудованных для купания участков, поэтому они настоятельно рекомендуют саратовцам не заходить в воду во время отдыха рядом с ними. Правоохранители могут составить на нарушителей административный протокол.