читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сотрудники саратовского Роспотребнадзора признали 5 городских прудов опасными для купания, так как состав воды в них не соответствует нормативам СанПиН.

Согласно их словам, случайное употребление воды в данных водоемах чревато заражением кишечной инфекцией. В список попали следующие пруды: Монашенский, Карамяновский, нижний Андреевский, Октябрьское ущелье и Семхоз. Последний ранее стал собственностью муниципалитета, поэтому в скором времени область вокруг него будет благоустроена.

Специалисты добавили, что у отмеченных прудов нет оборудованных для купания участков, поэтому они настоятельно рекомендуют саратовцам не заходить в воду во время отдыха рядом с ними. Правоохранители могут составить на нарушителей административный протокол.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Ученые искали различия между советскими и современными подростками

Специалисты Российской академии образования сравнили психологические характеристики нынешней и советской молодежи. Цель… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Улан-Удэ местный житель был избит компанией молодежи

Утром, 16 июля сотрудники Росгвардии получили информацию об ограблении на берегу реки… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Девочка-подросток погибла под колесами грузовика в Ленобласти

В Кингисеппском районе 16-летняя девочка попала под фуру в районе нерегулируемого пешеходного… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 июля – небольшой дождь, до 25 °C | город Мытищи: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 июля – пасмурно, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 24 °C | Королев: погода, 18 июля – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Армавир: погода, 18 июля – небольшая облачность, до 28 °C |