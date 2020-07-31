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Внештатный детский врач Московской области Н. Одинаева рассказала о пяти растениях, которые являются чрезвычайно опасными для детей. Все они произрастают на территории Подмосковья, поэтому педиатр призвала родителей обходить их стороной. Она отметила, что растения оказывают негативное воздействие и на здоровье взрослых. Но в гораздо меньшей степени.

К самым опасным Одинаева отнесла пятнистый болиголов, белену, волчье лыко, ландыш и борщевик. Контакт с любым из этих растением может привести к возникновению сильной головной боли, вялости, тошноте и головокружениям. Также к симптомам отравления врач отнесла режущие боли в животе и слабость.

При возникновении признаков отравления после контакта с растениями необходимо действовать максимально быстро. Первым делом педиатр рекомендует промыть желудок. Затем нужно связаться с врачом или отвезти ребенка в больницу.

Упомянутый в списке ландыш является одним из наиболее опасных растений как для детей, так и для взрослых. Ядовитые цветы, листья, ягоды и стебли способны спровоцировать даже внезапную остановку сердца.

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