Сенатор РФ А. Пушков сделал заявление, из которого следует, что Польша заключила новые договора с Литвой и Украиной только с одной целью – получить выход к Черному морю. Это позволит ей воплотить в реальность давнюю мечту кумира многих поляков Ю. Пилсудского.

«Люблинский треугольник», в котором теперь принимают участие Украина и Литва, может обеспечить государству выход к Черному морю. Пилсудский мечтал о «Польше от моря до моря», и теперь его мечты близки к воплощению. Однако не стоит забывать, что политика этого деятеля стала одной из причин трагической судьбы поляков», – сказал Пушков.

Напомним, что Украина, Литва и Польша создали «Люблинский треугольник» 28 июля. Документы, подписанные министрами иностранных дел этих государств, предполагают тесное сотрудничество в таких сферах, как туризм и безопасность, торговля и инвестиционная деятельность, экономика и «все то, что поможет Европе стать еще сильнее».