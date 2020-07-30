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В Сети появился тизер возрожденного Hummer, производство которого должно начаться уже осенью следующего года. Компания GMC собирается выпустить электрический пикап и внедорожник.

Отмечается, что следующей осенью состоится выпуск только электропикапа – информацию о внедорожнике автопроизводитель пока не предоставил. Однако в опубликованном недавно тизере можно увидеть силуэт обеих моделей, который очень похож на дизайн оригинальных «Хаммеров», выпускавшихся несколько лет назад.

Стали также известны некоторые технические параметры пикапа. Он получит несколько версий, каждая из которых будет обладать разным числом электромоторов. На топовой версии установят 3 двигателя, общая мощность которых составит 1 тысячу «лошадок». Она сможет разогнаться до 100 км/ч всего за 3 секунды. Премьера новинки намечена на осень текущего года.

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