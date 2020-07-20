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На сайте мэра столицы появилась информация о том, что проектом #Москвастобой были подготовлены специальные тематические и оригинальные маршруты для велосипедистов.

Ознакомиться с новыми веломаршрутами можно на интернет-портале проекта. Тем, кто хочет полюбоваться красивыми пейзажами центрального района, следует выбрать путь вдоль московских набережных. Современные места города можно увидеть при выборе маршрута «Обновленная Москва». На сайте можно также заняться составлением подробного плана грядущей поездки.

На странице «Велосипед» представлены различные интервью, которые посвящены развитию велоспорта в Москве. В этих видео и статьях гиды, профессиональные спортсмены и тренеры дают полезные советы и рассказывают интересную информацию о нынешней велокультуре.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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