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Продюсер Comedy Club Артур Джанибекян сообщил, что Гарик Харламов весьма тяжело переживал критику, которой подвергался после выхода фильма “Текст”.

Так, “Текст” вышел в 2019 году, и вокруг фильма разгорелся скандал из-за участвующей в откровенных сценах жены Харламова Кристины Асмус. А в июне пара заявила о разводе.

Несмотря на эту критику, Харламов, как отметил Джанибекян, держался “супермолодцом”. Однако сейчас, из-за развода с Асмус, как считает Джанибекян, шоумену стоит подготовиться к повторению такого поведения своих подписчиков. Как отмечается, на страницу Харламова в Instagram подписано более 8 миллионов человек, и никто не может гарантировать, что все они являются адекватными и дружелюбными.

Среди них, как умерен Джанибекян, есть условно ненормальные, которые сами же себя считают здравомыслящими.

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