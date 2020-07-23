Президент Франции случайно попал подростку футбольным мячом в голову

Президент Франции Эммануэль Макрон, играя в футбол, нечаянно попал подростку мячом в голову.

Как сообщается, Макрон посетил замок Шамбор для участия в программе “Летние районы-2020”, рассчитанной на молодых людей, не имеющих возможности отправиться куда-нибудь на отдых.

Президент Франции вышел на поле, где сыграл с несколькими ребятами в футбол. Но в процессе игры он случайно запустил мяч в голову одному из игроков. Инцидент был записан на видео.

Однако произошедшее никак не повлияло на ход игры. Игрок и президент продолжили игру, словно ничего и не произошло. Пользователи Сети отметили, что Макрон даже не попытался извиниться перед пострадавшим, и даже не посмотрел на него. За это он подвергся резкой критике.

После инцидента французский президент попытался забить мяч в ворота, но вратарь его перехватил.

