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Президент Франции Эммануэль Макрон, играя в футбол, нечаянно попал подростку мячом в голову.

Как сообщается, Макрон посетил замок Шамбор для участия в программе “Летние районы-2020”, рассчитанной на молодых людей, не имеющих возможности отправиться куда-нибудь на отдых.

Президент Франции вышел на поле, где сыграл с несколькими ребятами в футбол. Но в процессе игры он случайно запустил мяч в голову одному из игроков. Инцидент был записан на видео.

Однако произошедшее никак не повлияло на ход игры. Игрок и президент продолжили игру, словно ничего и не произошло. Пользователи Сети отметили, что Макрон даже не попытался извиниться перед пострадавшим, и даже не посмотрел на него. За это он подвергся резкой критике.

После инцидента французский президент попытался забить мяч в ворота, но вратарь его перехватил.
Президент Франции случайно попал подростку футбольным мячом в голову

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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