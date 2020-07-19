Никол Пашинян сообщил средствам массовой информации, что Азербайджан решил «поиграть мускулами» и отвоевать Нагорный Карабах. «Вооруженный конфликт и обострение ситуации связаны с внезапной агрессией со стороны азербайджанских войск. Ильхам Алиев (президент Азербайджана) давно грозит отвоевать Карабах по праву сильного», – заявил премьер-министр.

По словам главы правительства артиллерийские орудия противника были размещены в поселке Агдам. Баку сделал это, чтобы впоследствии обвинить Армению в обстреле мирного населения своей страны. «Наш ответ на обстрелы Азербайджан собирался назвать армянской агрессией. Так Баку выставил бы себя жертвой перед мировым сообществом», – говорит Пашинян.

Также премьер заметил, что армянской армии удалось сбить спесь с агрессивного соседнего государства. Он заявляет, что она разрушила миф о силе и мощи азербайджанских войск, а также отмечает, что «Баку отлично знает, что отвоевать Карабах не представляется возможным. Однако он все же посылает военнослужащих на верную смерть, не заботясь о будущих жертвах».